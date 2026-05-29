Este viernes, 29 de mayo de 2026, el servicio de farmacias de guardia en Ceuta es el que orienta a los vecinos cuando necesitan asistencia farmacéutica fuera del horario habitual. Según la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para este día no constan farmacias de guardia registradas.

En caso de urgencia, es importante tener presente que la guardia es el recurso previsto para atender necesidades con rapidez. A continuación, repasamos las zonas habituales y el turno nocturno, tal y como figuran en el listado del Colegio.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno en el registro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para el viernes 29 de mayo de 2026.

Si necesitas medicación en estas circunstancias, procura llevar la receta médica (o la documentación que corresponda) para agilizar la atención. En horarios nocturnos, contar con la receta y los datos del paciente puede facilitar mucho el proceso, especialmente cuando se trata de cubrir una necesidad puntual y urgente.