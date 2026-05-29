Este viernes 29 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable según los datos de la AEMET: el cielo estará poco nuboso, con un ambiente suave y prácticamente sin riesgo de lluvia. La temperatura máxima alcanzará 23°C y la mínima se quedará en 17°C, con sensaciones térmicas que coinciden, de 23°C a 17°C.

El viento sopla desde el SE a 10 km/h, un valor moderado que no suele complicar la jornada, aunque sí puede notarse en la costa. Además, la probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad se moverá entre 70% y 100%. En cuanto a la radiación, el índice UV máximo llega a 9, de nivel alto, por lo que conviene tomar precauciones frente al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a sábado 30 de mayo, la tendencia continúa marcada por la estabilidad: se esperan 22°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo se mantiene despejado y el viento será E 10 km/h, con un ambiente igualmente agradable y sin indicios de lluvia.

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El domingo 31 de mayo suben las temperaturas ligeramente, hasta 24°C como máxima y 17°C de mínima. La jornada volverá a ser poco nubosa y el viento rotará a SE 10 km/h. Para el lunes 1 de junio, la AEMET apunta a un ascenso más notable, con 26°C de máxima y 17°C de mínima; en esa fecha figura el estado del cielo sin detallar y el viento aparece con 0 km/h, por lo que la lectura queda pendiente de cómo se exprese el dato en la fuente.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 70% a 100%

70% a 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, es recomendable protegerse del sol (sombrero/gorra, crema y evitar horas de mayor incidencia). Aunque no hay lluvia (0%), la mañana puede sentirse algo más húmeda por la horquilla de humedad, y el viento del SE a 10 km/h aconseja llevar una prenda ligera si sales temprano o te acercas a la costa.