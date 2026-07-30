El fuego se desató de madrugada en un piso de Arroyo de la Miel. La madre de los jóvenes se encuentra en estado grave en el hospital, mientras que un bombero resultó herido y varios agentes requirieron atención por inhalación de humo.

MÁLAGA.— Una tragedia ha sacudido a la localidad malagueña de Benalmádena en las primeras horas de este jueves. Dos menores de 10 y 15 años de edad han fallecido como consecuencia de un incendio verificado en una vivienda en el núcleo de Arroyo de la Miel. La madre de los menores ha resultado herida grave y un bombero del dispositivo de rescate ha sufrido lesiones durante las labores de extinción.

Alerta a primera hora de la mañana

El centro de coordinación del 112 comenzó a recibir avisos de vecinos sobre las 5:40 horas alertando de un incendio en un bloque residencial de cuatro plantas en la calle Ónix. La sala operativa movilizó de urgencia a sanitarios del 061, efectivos de los Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, junto a patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

A la llegada de los efectivos, las llamas se encontraban muy avanzadas. A pesar de que los equipos penetraron en el inmueble para auxiliar a los ocupantes, solo se pudo certificar el fallecimiento de los dos menores de 10 y 15 años.

Traslado hospitalario y desalojos en el edificio

La madre de los fallecidos fue evacuada en estado grave a un centro sanitario tras ser rescatada. Según precisaron fuentes del Ayuntamiento de Benalmádena, el fuego provocó daños directos en cuatro viviendas del inmueble y obligó a efectuar el desalojo preventivo de dos plantas completas del edificio.

Durante las complejas tareas de extinción y rescate, uno de los bomberos del servicio de emergencia resultó herido. Asimismo, diversos miembros de las dotaciones de bomberos y de los cuerpos policiales intervinientes requirieron asistencia médica tras inhalar humo.

Resumen del suceso