El Ejecutivo madrileño adquirió el inmueble en Chamberí a través de una empresa pública sin informar del contrato ni de su coste. Además, la normativa municipal de urbanismo impide destinar la vivienda a uso profesional.

MADRID.— La adquisición de un ático de grandes dimensiones en el distrito madrileño de Chamberí por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha desatado un controvertido choque político e institucional. La transacción, formalizada el pasado mes de abril mediante una empresa pública regional, se desarrolló sin publicidad institucional ni transparencia sobre la cifra exacta del desembolso económico.

El inmueble cuenta con 485 metros cuadrados construidos y una terraza de 200 metros en una de las zonas de mayor cotización de la capital. Frente a las acusaciones de falta de opacidad, fuentes del entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sostienen que la propiedad se utilizará de forma «temporal» para albergar reuniones de trabajo durante las obras de remodelación de la Real Casa de Correos.

Versiones contradictorias y trabas urbanísticas

Pese a la justificación del Ejecutivo autonómico, la propia Díaz Ayuso ha calificado las informaciones de «campaña de desprestigio», desmintiendo que el ático vaya a ser su residencia. No obstante, portavoces de su equipo admitieron posteriormente que «no está garantizado» que el espacio termine albergando las oficinas temporales.

A las dudas sobre la idoneidad del gasto público se suma un escollo legal de primer orden: el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid establece que la finca es de uso estrictamente residencial, por lo que la normativa municipal impide reconvertir el inmueble completo en espacios para uso profesional o administrativo.

Claves de la investigación