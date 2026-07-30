Tras una jornada incesante de entradas por vía marítima, la localización de dos fallecidos confirma la tragedia. La falta de depósitos e infraestructuras de frío aboca a realizar entierros rápidos ante la saturación de los servicios forenses.

CEUTA.— La extrema presión migratoria que sufre Ceuta se ha traducido este miércoles en un trágico balance en el mar. Tras una jornada vertiginosa en la que la Guardia Civil y la Marina Real de Marruecos han rescatado a más de 1.200 personas en el agua, los efectivos de auxilio han recuperado los cuerpos sin vida de dos inmigrantes en el litoral ceutí.

Las labores de rescate fueron asumidas por los especialistas del Servicio Marítimo y de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), quienes trasladaron los cadáveres hasta la base del muelle pesquero.

Localización de las víctimas

Los dos hallazgos se han registrado en el entorno de la costa este de la ciudad autónoma:

Primer hallazgo: Recuperado a primera hora en la zona de la Piedra del Pineo . Se trata de un varón en avanzado estado de descomposición que vestía únicamente un bañador verde.

Recuperado a primera hora en la zona de la . Se trata de un varón en avanzado estado de descomposición que vestía únicamente un bañador verde. Segundo hallazgo: Localizado a la altura de Juan XXIII. Corresponde a un hombre mayor de edad de piel muy morena que llevaba puesto un traje de neopreno de colores negro, naranja y gris.

Paralelamente, llamadas ciudadanas han alertado sobre la posible presencia de otros dos cadáveres en los acantilados de Recinto y el Sarchal, si bien los cuerpos no han podido ser recuperados ni cuentan todavía con confirmación oficial.

29 fallecidos en lo que va de año y colapso funerario

Con estos dos nuevos decesos, la cifra de pérdidas humanas en las aguas ceutíes asciende a 29 cadáveres en lo que va de 2026, registrándose diez de ellos únicamente en este mes de julio. La acumulación de trágicas jornadas —sumando cuatro fallecidos más durante el pasado fin de semana— ha destapado la falta de capacidad de respuesta logística en la ciudad autónoma:

«No hay espacio suficiente en depósito para guardar todos los cuerpos, por lo que se tendrá que pedir ayuda e iniciar entierros rápidos. Además, la falta de personal forense está provocando demoras significativas en la práctica de las autopsias», denuncia el informe.

A pesar de las constantes peticiones para dotar a las instalaciones de más neveras y depósitos para afrontar repuntes de esta envergadura, el problema persiste sin solución. Ante la emergencia de esta jornada, se ha activado la Policía Judicial de la Guardia Civil, personal médico-forense y los servicios funerarios.

Tres víctimas más en la costa de Málaga

La dimensión de la crisis fronteriza se extiende más allá de la ciudad. Salvamento Marítimo ha localizado también este miércoles los cuerpos sin vida de tres inmigrantes en la costa occidental de la provincia de Málaga. Las hipótesis apuntan a que estas tres personas intentaban cruzar a nado hacia Ceuta desde Marruecos y fueron arrastradas mar adentro por la corriente.