El sindicato denuncia el agotamiento de los profesionales ante el aumento de la demanda asistencial e Ingesa se compromete a realizar un paquete de contrataciones de refuerzo

CEUTA. — La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) ha dado un golpe sobre la mesa para denunciar la saturación que padece el sistema sanitario en la ciudad autónoma. Según el sindicato, el personal sanitario y no sanitario se halla sometido a una presión asistencial «insostenible» que amenaza tanto su salud laboral como la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

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La organización sindical señala que el notable incremento de la demanda —impulsado en parte por la llegada de miles de personas migrantes a la ciudad— debe responderse con más recursos, medios y efectivos, rechazando que la atención continúe sustentándose sobre el sobreesfuerzo y el agotamiento de los trabajadores.

MÚSICA DE FONDO: COMPROMISO DE INGESA Y EXIGENCIAS SINDICALES

Tras una reunión entre la secretaria general de la Federación de Sanidad, Rocío García, el secretario general de CCOO Ceuta, Ángel Lara, y el director territorial del Ingesa, la central sindical ha fijado sus líneas maestras de actuación:

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