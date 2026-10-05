El establecimiento italo-mediterráneo conmemora su primer año este 8 de octubre con descuentos del 20%, aperitivos de bienvenida y el concierto de Miguel Ramírez, finalista de La Voz Kids
CEUTA. — El restaurante La Famiglia se sienta a la mesa cumple su primer año en la ciudad autónoma y ha preparado una jornada festiva el próximo jueves 8 de octubre para agradecer la acogida del público ceutí. La celebración combinará su propuesta gastronómica con ventajas para los comensales, sorpresas para futuras visitas y ambientación musical en vivo.
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Durante todo el día de la efeméride, los clientes que acudan con reserva previa —tanto para el turno de comida como para el de cena— disfrutarán de un 20% de descuento en la totalidad de la carta, además de ser recibidos con un aperitivo de bienvenida.
MÚSICA EN DIRECTO Y FIDELIZACIÓN PARA EL CLIENTE
La programación especial concebida para la cita destaca por dos reclamos principales:
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- Actuación de Miguel Ramírez: A partir de las 21:00 horas, el artista ceutí y finalista de La Voz Kids 2025 ofrecerá un concierto en directo para amenizar la velada del servicio de cenas.
- Tarjeta regalo para futuras visitas: Todos los comensales que acudan el 8 de octubre recibirán una tarjeta de fidelización canjeable hasta el 30 de noviembre. Este incentivo permitirá obtener un 20% de descuento y un aperitivo a elegir de la carta por persona en su siguiente visita.
- Apuesta gastronómica italo-mediterránea: El restaurante reafirma su concepto de cocina tradicional italiana reinterpretada con un toque actual, destacando el uso de ingredientes con Denominación de Origen en sus antipasti, risottos, pastas, pizzas y carnes.