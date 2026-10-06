El sindicato considera la decisión «contradictoria» e insiste en que aboca a estudiantes, trabajadores y pacientes desplazados a perder la bonificación por residencia o pagar sobrecostes en la capital.

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Comisiones Obreras de Ceuta (CCOO Ceuta) ha expresado este martes su malestar ante la negativa de la Comunidad de Madrid a conceder una exención transitoria del requisito de empadronamiento para la obtención de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) a los ciudadanos procedentes de la ciudad autónoma. La solicitud, formalizada el pasado 21 de septiembre por el secretario general del sindicato, Ángel Lara, buscaba proteger a cientos de ceutíes desplazados temporalmente por razones sanitarias, laborales o académicas.

La respuesta remitida por la administración madrileña justifica la denegación alegando la necesidad de aplicar de forma uniforme la Ley de Bases del Régimen Local y evitar tratos diferenciados por origen territorial. Sin embargo, CCOO cuestiona estos argumentos señalando que la exigencia de empadronamiento fue introducida recientemente por el Consorcio Regional de Transportes en junio de 2026 sin cambios legislativos previos, y subraya que el requisito obliga a los afectados a elegir entre asumir precios más altos de transporte en Madrid o perder la bonificación del 75 % para viajar a Ceuta si cambian su padrón.

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Ante este escenario, la central sindical insta al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta a agilizar la firma de un convenio específico en materia de transportes con la Comunidad de Madrid que resuelva esta situación. Paralelamente, CCOO ha reclamado al Gobierno ceutí que elimine la exigencia del padrón local para la emisión del «bonobús» en la propia ciudad autónoma, al considerar que encarece injustificadamente la movilidad a los residentes de otras zonas de España.