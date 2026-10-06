La Ruta del Vino Condado de Huelva ha sido oficialmente certificada por ACEVIN, integrándose así en Rutas del Vino de España.
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Esta incorporación se da junto a León, aumentando a 40 los destinos que forman parte de esta red de enoturismo, que incluye más de 800 municipios.
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Rutas del Vino de España es una red que agrupa aproximadamente unas 2.600 empresas y recibe más de tres millones de visitantes cada año.
La certificación de la Ruta del Vino Condado de Huelva refuerza la oferta enoturística de la región, promoviendo sus características vitivinícolas.
A través de esta asociación, se espera impulsar aún más el turismo y la economía local, beneficiando a los empresarios del sector.