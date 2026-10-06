La magistrada de la Audiencia Nacional investiga los contactos entre la Presidencia de la Ciudad Autónoma y el Ejecutivo central en los días previos a la entrada masiva de personas desde Marruecos.

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La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha emitido este martes un requerimiento urgente dirigido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para que facilite el registro detallado de las comunicaciones telefónicas realizadas a la Presidencia del Gobierno entre el 27 y el 30 de julio. La instrucción se enmarca en la causa judicial que investiga los sucesos derivados de la entrada masiva e irregular de migrantes acontecida a finales del citado mes en la ciudad autónoma.

El requerimiento de la magistrada busca incorporar formalmente al sumario un listado de diez llamadas —realizadas tanto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como a su director de Gabinete— que el Gobierno ceutí ya había depositado previamente ante notario. De acuerdo con dicho registro, siete de las tentativas de contacto no obtuvieron respuesta por parte de Moncloa en las fechas inmediatamente anteriores al desencadenamiento de la crisis migratoria.

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