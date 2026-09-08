El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta está atravesando una situación crítica, según se ha denunciado por el sindicato CSIF. Actualmente, este centro alberga a más de 900 residentes que requieren atención, pero lamentablemente carece del refuerzo de personal necesario para su adecuado funcionamiento.

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La denuncia de CSIF pone de manifiesto que existen vacantes sin cubrir, lo que agrava aún más la dificultad para gestionar la atención adecuada a los inmigrantes. Esta carencia de personal se suma a la situación de los recursos que, según el sindicato, son obsoletos y no permiten llevar a cabo el trabajo diario de manera eficiente.

La saturación en el CETI se ha vuelto alarmante, y la falta de medidas para abordar esta problemática es motivo de preocupación entre los trabajadores y los residentes del centro. CSIF ha hecho un llamado a las autoridades para que se tomen acciones inmediatas y se refuercen los recursos y el personal disponible.

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El CETI desempeña un papel crucial en la atención a los inmigrantes que llegan a Ceuta, un punto estratégico en la frontera entre Europa y África. Sin embargo, la actual falta de medios y personal puede repercutir negativamente en la calidad de vida de los que buscan refugio allí.

Las condiciones de trabajo en el CETI son, por tanto, una cuestión que requiere una atención urgente. La denuncia de CSIF debe ser considerada como un aviso sobre las necesidades reales que enfrenta este centro en su día a día.

Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para reducir la saturación y proporcionar los recursos que el CETI necesita para operar de manera eficiente y digna.