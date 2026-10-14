El Celta de Vigo – Alavés se juega el domingo 18 de octubre a las 16:15 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Celta de Vigo – Alavés

Celta de Vigo – Alavés Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Municipal de Balaídos (Vigo)

El Celta de Vigo recibe al Alavés en el Municipal de Balaídos en el marco de la jornada 9 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 9ª posición con 8 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 6. En sus últimos 5 encuentros, el Celta ha cosechado 1 victoria y 4 empates. Por su parte, el Alavés ocupa el 7º lugar con 11 puntos, con 12 goles a favor y 8 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Alavés ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.

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Así llegan los equipos

Celta de Vigo: 9º con 8 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 4 empates y 0 derrotas (resultados: E-V-E-E-E)

Alavés: 7º con 11 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-V)

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