El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, José Cerdán, declaró ante el juez que Hernando le aseguró que ya conocían la información relacionada con las saunas del padre de Begoña Gómez, según fuentes judiciales.

Cerdán explicó que fue citado a una reunión con Leire Díez debido a su “relación” con el Ministerio del Interior. Durante su declaración, detalló cómo se abordó la información en el encuentro, aunque no se han dado más detalles sobre las decisiones o acciones derivadas de la reunión.

El testimonio de Cerdán se suma a la investigación en curso sobre este asunto, en la que se analiza el manejo de información sensible y la participación de distintos funcionarios en la gestión de los datos relacionados con personas vinculadas a la familia de Begoña Gómez.