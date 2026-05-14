El abogado Antonio Camacho presenta un nuevo recurso contra el juez Peinado, acusándole de falta de motivación y de «silenciar» sus argumentos mediante respuestas evasivas.

MADRID – La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha subido el tono en su batalla legal contra el magistrado Juan Carlos Peinado. En un recurso presentado este jueves ante la Audiencia Provincial de Madrid, la representación letrada de Gómez ha solicitado formalmente la anulación de la decisión de procesarla ante un jurado popular, reiterando una tesis central: la investigación carece de base jurídica y responde únicamente a su vínculo matrimonial con Pedro Sánchez.

Críticas a la «copia mecánica» del juez

El exministro y abogado Antonio Camacho ha cargado con dureza contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Según el recurso, el juez Peinado habría despachado las alegaciones de la defensa utilizando una «copia mecánica» de resoluciones anteriores, lo que en la práctica supone ignorar las razones presentadas por la investigada.

«Una respuesta genérica o evasiva supone silenciar los argumentos de la defensa», subraya el escrito, denunciando una «palmaria vulneración del deber constitucional de motivación».

Impugnación de los delitos

La defensa no solo ataca las formas, sino también el fondo de la imputación. Camacho sostiene que no existen indicios que sustenten los cuatro delitos atribuidos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación). El recurso desmonta los puntos clave del magistrado:

Trayectoria profesional: La defensa niega que la llegada de Sánchez a la Moncloa impulsara la carrera de Gómez, recordando que ella ya dirigía másteres en la Universidad Complutense desde 2012, antes incluso de que su marido liderara el PSOE.

La defensa niega que la llegada de Sánchez a la Moncloa impulsara la carrera de Gómez, recordando que ella ya dirigía másteres en la Universidad Complutense desde 2012, antes incluso de que su marido liderara el PSOE. Relación con Barrabés: Califica de «absolutamente falaz» la tesis de que el empresario Juan Carlos Barrabés ayudara a Gómez a establecer su cátedra, asegurando que este no tuvo relación alguna con dicho proyecto académico.

Califica de «absolutamente falaz» la tesis de que el empresario Juan Carlos Barrabés ayudara a Gómez a establecer su cátedra, asegurando que este no tuvo relación alguna con dicho proyecto académico. Contexto europeo: El escrito recalca que Gómez compareció como testigo —y no como investigada— ante la Fiscalía Europea en relación con los contratos adjudicados a empresas de Barrabés.

Un procedimiento en vilo

Este nuevo movimiento busca paralizar el avance hacia un juicio con jurado popular, una propuesta de Peinado que también ha sido recurrida por la Fiscalía. La defensa insiste en que el procedimiento debe quedar en suspenso hasta que la Audiencia de Madrid resuelva la cascada de recursos pendientes, que afectan también a la asesora Cristina Álvarez y al propio Barrabés.

Con este recurso, el caso vuelve a situarse bajo la lupa de la Audiencia Provincial, que deberá decidir si el juez Peinado ha excedido los límites de la instrucción o si, por el contrario, el proceso debe seguir su curso hacia el banquillo.