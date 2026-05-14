MADRID – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Roma en la última semana de mayo para mantener un encuentro privado en el Vaticano con el papa León XIV. La reunión, prevista inicialmente para el 27 de mayo, servirá como antesala a la visita oficial que el pontífice realizará a España apenas unos días después, entre el 6 y el 12 de junio.

Este será el primer encuentro cara a cara entre Sánchez y el nuevo papa, Robert Prevost, desde que asumió el pontificado como sucesor de Francisco. La relación entre ambos ha sido fluida desde el inicio; cabe recordar que tras su elección, el presidente español ya destacó la importancia de la Iglesia para fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un contexto global de crisis.

Una visita cargada de simbolismo

La gira de León XIV por España supone el regreso de un papa al país tras casi quince años. La agenda confirmada incluye actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Con la inclusión de Canarias, el pontífice cumple el compromiso de su predecesor, Jorge Mario Bergoglio, de acercarse a la realidad de la crisis migratoria en las islas.

Además, el viaje marcará un hito institucional: el 8 de junio, poco después de una segunda reunión con Sánchez en la Nunciatura Apostólica, el papa se trasladará al Congreso de los Diputados, siendo la primera vez en la historia que un pontífice visita la sede de la soberanía nacional española.

Sintonía frente a las críticas internacionales

Fuentes del Ejecutivo han subrayado la excelente relación con la Santa Sede, basada en la coincidencia de objetivos como la lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades y la búsqueda de la paz.

Esta sintonía se hizo evidente hace pocas semanas, cuando Pedro Sánchez salió en defensa de León XIV tras los ataques de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos había tildado al papa de ser «terrible en política exterior» debido a las críticas de la Iglesia a las intervenciones militares estadounidenses. Sánchez respondió con contundencia, afirmando que «mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz con valentía y coraje».

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Tercera visita al Vaticano

Con este viaje de finales de mayo, Sánchez sumará su tercera visita oficial al Vaticano desde 2018. Las dos anteriores se produjeron durante el papado de Francisco (en 2020 y 2024), donde se sentaron las bases de la colaboración actual en materia de migración, educación y resolución de conflictos internacionales.