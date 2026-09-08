Ceuta, 8 de septiembre de 2026. CCOO de Ceuta manifiesta su más rotundo rechazo a la decisión adoptada por el ministerio de transportes y movilidad sostenible, dirigido por Óscar Puente, de autorizar la ocupación temporal de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, en la ampliación de poniente, para instalar un campamento de acogida.

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Nuestra organización sindical defiende sin ambigüedades el respeto a la dignidad, los derechos humanos y la atención urgente de todas las personas que se encuentran en situación de desamparo. Nadie debe verse obligado a dormir en la calle, a carecer de asistencia sanitaria o a quedar fuera de los mecanismos de identificación, protección y acogida. Pero una respuesta humanitaria no puede construirse sobre la improvisación, la imposición institucional y el uso de una infraestructura estratégica como si fuera un solar disponible.

El puerto de Ceuta no es un espacio residual ni una parcela sin relevancia para la ciudad. Es una infraestructura crítica, esencial para la conectividad, el abastecimiento, la actividad económica, el empleo, la movilidad de la ciudadanía y la seguridad de Ceuta. En una ciudad marcada por su condición fronteriza, su insularidad funcional y su dependencia del tráfico marítimo, cualquier decisión que afecte a la zona portuaria debe adoptarse con la máxima responsabilidad, planificación, transparencia y coordinación institucional.

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La decisión de Óscar Puente es especialmente grave porque se adopta después del rechazo expresado por la Autoridad Portuaria de Ceuta y sin que se conozca un plan integral que garantice la compatibilidad del dispositivo con la operativa portuaria, la seguridad de las instalaciones, las condiciones laborales de las plantillas y la continuidad de los servicios esenciales.

CCOO de Ceuta denuncia que el ejecutivo central vuelve a actuar tarde, mal y sin consenso. La ciudad lleva más de un mes soportando una situación insostenible, con recursos de acogida desbordados y miles de personas en condiciones indignas. Ahora, en lugar de desplegar una respuesta que permita devoluciones o traslados ágiles a la península, refuerzo de recursos estables, personal suficiente, coordinación efectiva y corresponsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, el gobierno opta por instalar un campamento en el corazón logístico de Ceuta.