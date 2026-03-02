El sector inmobiliario en Ceuta cierra un 2025 al alza, desafiando el contexto de precios elevados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por el diario El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma registró un total de 965 transmisiones de propiedad durante el pasado ejercicio, lo que supone un incremento de 115 operaciones respecto al año anterior.

Este crecimiento se apoya fundamentalmente en la actividad comercial, desplazando a otras formas de adquisición como las sucesiones. Mientras que el mercado de compraventa florece, las transmisiones por herencia experimentaron un retroceso del 5,6%, situándose en 196 operaciones.

Radiografía del sector: La vivienda usada marca el ritmo

El análisis detallado de las operaciones muestra que el interés de los compradores se centra, de forma masiva, en el parque inmobiliario ya existente:

Predominio de la segunda mano: Representa el 86% del mercado total . Se formalizaron 586 operaciones de viviendas usadas, un 14,7% más que en 2024.

Representa el . Se formalizaron 586 operaciones de viviendas usadas, un 14,7% más que en 2024. Auge de la obra nueva: Aunque el volumen total es menor (94 unidades), es el segmento que más crece en términos relativos, con un impresionante repunte del 42,4% .

Aunque el volumen total es menor (94 unidades), es el segmento que más crece en términos relativos, con un impresionante repunte del . Vivienda libre vs. Protegida: La preferencia por el mercado libre es clara, con 541 transacciones frente a las 139 de vivienda protegida (cifra que se mantiene estancada respecto al año previo).

Comparativa: Ceuta frente al panorama nacional

El dinamismo de la ciudad autónoma supera ligeramente la media nacional. Mientras que en toda España la compraventa de viviendas creció un 11,5%, en Ceuta este indicador escaló hasta el 17,8% (680 operaciones en total).

Dato clave: El dinamismo del mercado ceutí estuvo impulsado fundamentalmente por operaciones de carácter económico más que por transmisiones derivadas de procesos hereditarios, según detalla la información de El Faro de Ceuta.

Este escenario refleja una demanda resiliente que, a pesar de la limitada oferta de obra nueva, sigue encontrando en el mercado de segunda mano la principal vía de acceso a la propiedad en la ciudad.