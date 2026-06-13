El concurso de Reinas de las Fiestas Patronales de Ceuta 2026 entra en su recta final. Las jóvenes interesadas en participar en el certamen aún tienen margen para presentar su candidatura, aunque el plazo se cerrará el próximo lunes 15 de junio a las 13:00 horas.

La convocatoria, impulsada por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, forma parte de los preparativos de las fiestas en honor a la Virgen de África, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo ceutí.

El certamen contempla tres categorías. La primera es Reina Infantil, dirigida a niñas de entre 8 y 11 años; la segunda es Reina Juvenil, para participantes de entre 12 y 15 años; y la tercera es Reina, destinada a jóvenes de entre 16 y 20 años. Todas las aspirantes deben estar empadronadas en Ceuta y acreditar la edad requerida antes del cierre del plazo.

Entre la documentación necesaria figuran la solicitud de inscripción, copia del DNI, libro de familia y autorización paterna o materna en el caso de las menores de edad. Estos requisitos deberán completarse antes de la hora límite fijada por la convocatoria.

La elección de las Reinas constituye uno de los actos previos más representativos de las Fiestas Patronales. Más allá de la competición, el concurso tiene un marcado componente simbólico, ya que las elegidas representarán a la ciudad durante distintos actos oficiales y festivos vinculados a la programación de la Feria y las celebraciones en honor a la Patrona.

La recta final del plazo puede animar a nuevas candidatas a dar el paso. Desde la Ciudad se ha recordado la importancia de cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación en tiempo y forma para poder participar en el proceso.

Con esta convocatoria, Ceuta empieza a calentar motores para una de las etapas festivas más esperadas del verano. Las Reinas de las Fiestas Patronales volverán a ser protagonistas de una tradición que combina juventud, representación institucional, ambiente popular y orgullo local.