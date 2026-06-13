La Biblioteca Pública del Estado en Ceuta abrirá este lunes, 15 de junio, el plazo de inscripción para sus actividades infantiles de verano 2026, una programación pensada para ofrecer a los niños y niñas una alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares.

La iniciativa está dirigida a menores de entre 9 y 12 años e incluye actividades de animación a la lectura y tiempo libre. El objetivo es fomentar el hábito lector, estimular la creatividad y ofrecer un espacio de convivencia en torno a los libros, los juegos y la cultura.

El programa se organizará en tres turnos. El primero se desarrollará del 6 al 17 de julio; el segundo, del 20 al 31 de julio; y el tercero, del 10 al 28 de agosto. Todas las actividades tendrán lugar en horario de 11:30 a 13:30 horas.

Las inscripciones se realizarán a partir del 15 de junio a través de la web de la Ciudad. Se trata de una propuesta especialmente útil para las familias que buscan actividades durante el verano, en un periodo en el que la conciliación se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos hogares.

La Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez refuerza así su papel como espacio cultural de referencia para la infancia. Más allá del préstamo de libros o el estudio, el centro se consolida como un lugar de encuentro, aprendizaje y participación para los más pequeños.

Este tipo de actividades permite acercar la lectura de una forma más dinámica, alejándola de la obligación escolar y vinculándola al juego, la imaginación y la experiencia compartida. Para muchos niños, estos talleres suponen también una oportunidad para descubrir nuevos autores, crear sus propias historias y relacionarse con otros menores durante las vacaciones.

La programación de verano de la Biblioteca se suma a la oferta cultural y educativa de Ceuta para los meses de julio y agosto, ampliando las opciones de ocio saludable para las familias de la ciudad.