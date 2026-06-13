Ceuta celebra este sábado una de sus jornadas más esperadas del calendario local: la festividad de San Antonio. La ciudad vuelve a mirar hacia el Monte Hacho, donde la Ermita de San Antonio será durante toda la jornada punto de encuentro para cientos de ceutíes que mantienen viva una tradición marcada por la devoción, la convivencia y el ambiente popular.

La festividad de San Antonio figura en el calendario laboral de Ceuta para 2026 como jornada señalada el 13 de junio, lo que refuerza el carácter especial de una celebración que combina la parte religiosa con la fiesta al aire libre en uno de los enclaves más simbólicos de la ciudad.

Los actos centrales arrancarán con la eucaristía prevista a las 12:00 horas, oficiada por el vicario de Ceuta, Francisco Fernández, y con la participación del coro de la Hermandad del Rocío. Para facilitar la asistencia, el Área de Fiestas ha previsto la instalación de 300 sillas en el entorno de la ermita.

Tras la misa, tendrá lugar la tradicional procesión por el recorrido habitual, uno de los momentos más esperados por los fieles y asistentes. Posteriormente, se procederá al reparto de más de 4.000 panecillos, una costumbre profundamente arraigada en esta festividad y que cada año congrega a numerosas familias ceutíes en el entorno del Hacho.

La jornada no se limitará al plano religioso. La programación festiva contará también con música en directo. Fran Amado actuará como telonero antes de la intervención de Rocío Soto, artista invitada para poner ritmo a la tarde en la Ermita de San Antonio.

Con esta celebración, Ceuta abre simbólicamente la puerta a la temporada estival, en una jornada pensada para compartir entre vecinos, familias y visitantes. La combinación de tradición, música y ambiente festivo convierte a San Antonio en una de las citas más reconocibles del mes de junio en la ciudad.