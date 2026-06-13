Este sábado, 13 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable según los datos de la AEMET. La jornada arrancará con temperaturas suaves y acabará con una máxima de 23°C, mientras que la mínima se situará en torno a los 19°C. El cielo será poco nuboso, sin señales de lluvia.

En cuanto al ambiente, la probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan chubascos. El viento soplará del este (E) con una velocidad de 15 km/h, aportando una ligera ventilación. Además, la humedad relativa oscilará entre 75% y 95%, y el índice UV alcanzará 9, un valor alto a tener en cuenta durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

De cara al domingo, 14 de junio, la tendencia continúa marcada por la estabilidad. La AEMET indica intervalos nubosos, con temperaturas prácticamente similares a las de hoy: 24°C de máxima y 19°C de mínima. El viento será del oeste (O) y podría alcanzar 15 km/h.

El lunes, 15 de junio se mantiene el rango térmico: 24°C y 19°C, aunque con un cambio en el aspecto del cielo. La previsión apunta a nubes altas y el viento del oeste (O) aumentará, situándose en torno a 25 km/h. Ya el martes, 16 de junio, la máxima sube hasta 25°C y la mínima baja a 18°C; para ese día la información disponible indica viento, aunque en la ficha proporcionada aparece el dato de velocidad sin valor numérico.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 75% a 95%

75% a 95% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, conviene protegerse del sol (sombrero/gorra, camiseta ligera y crema) sobre todo en las horas de mayor radiación. Aunque las temperaturas no serán extremas, la franja mínima ronda los 19°C, así que puede venir bien llevar una prenda ligera para la noche. Y si vas a moverte al aire libre, ten en cuenta el viento del este (15 km/h), que puede aumentar la sensación de frescor, mientras que al haber 0% de lluvia no hará falta paraguas.