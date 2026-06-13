Ceuta afronta la recta final antes del inicio oficial de la Operación Paso del Estrecho 2026, que comenzará el próximo lunes 15 de junio y se prolongará hasta el 15 de septiembre. La ciudad volverá a desempeñar un papel estratégico en uno de los mayores dispositivos de movilidad entre Europa y el norte de África durante el verano.

La OPE se desarrolla cada año para facilitar el tránsito de miles de familias residentes en Europa que aprovechan las vacaciones para viajar hacia sus países de origen en el Magreb. En 2026, el operativo prevé gestionar el paso de más de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos por la Península, según las estimaciones difundidas por Protección Civil.

En el caso de Ceuta, el puerto y la frontera del Tarajal concentran buena parte de la atención. La ciudad no solo debe garantizar la fluidez de las conexiones marítimas con la Península, sino también coordinar los movimientos fronterizos con Marruecos en un periodo especialmente sensible por el incremento de desplazamientos.

Una de las principales novedades de esta edición será el refuerzo tecnológico. El Comité Estatal de Coordinación y Dirección de la OPE 2026 aprobó un plan específico que incorpora un sistema digital de gestión con análisis biométricos de paso y mediciones en tiempo real sobre tráfico, actividad portuaria, meteorología e incidencias.

A este escenario se suma la activación de la Operación Minerva 2026 en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa. El dispositivo, liderado por la Policía Nacional y coordinado con Frontex, se mantendrá hasta el 2 de septiembre y contará con 137 expertos de 15 países europeos especializados en control documental, seguridad fronteriza y lucha contra la delincuencia transfronteriza.

Las navieras también preparan su despliegue para afrontar la demanda del verano. Baleària ha anunciado hasta once servicios diarios con Ceuta dentro de su dispositivo para la OPE, en el marco de una programación especial entre España y el norte de África.

La campaña de este año será, por tanto, una prueba de coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad, servicios portuarios, navieras y dispositivos de emergencia. Para Ceuta, la OPE vuelve a ser mucho más que un operativo de verano: es un examen de movilidad, seguridad y capacidad logística en uno de los puntos fronterizos más singulares de Europa.