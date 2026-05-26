Madrid — El cierre del curso escolar 2025-2026 se está viendo ensombrecido por un clima de profunda frustración y protestas generalizadas en el sector educativo español. Profesores de la enseñanza pública no universitaria y de la concertada han tomado las calles en varias comunidades autónomas debido a la parálisis de las reformas prometidas por el Gobierno y al progresivo deterioro de sus condiciones laborales.

A pesar de que el Ejecutivo central catalogó este periodo como la «legislatura del profesorado», los sindicatos denuncian un estancamiento alarmante. De los cuatro grupos de trabajo abiertos en febrero de 2025 para diseñar el esperado Estatuto Docente (pendiente desde 2007), los avances son prácticamente nulos.

Un proyecto de ley al límite del tiempo

La principal fuente de incertidumbre es el proyecto de ley destinado a reducir las ratios de alumnos y las horas lectivas del profesorado. La normativa plantea:

Infantil y Primaria: Máximo de 22 alumnos por aula y un límite de 23 horas semanales para el docente.

Máximo de 22 alumnos por aula y un límite de 23 horas semanales para el docente. Secundaria (ESO): Máximo de 25 alumnos por clase y un límite de 18 horas semanales para el docente.

Sin embargo, la ley se encuentra encallada en el Congreso de los Diputados en su tercer plazo de enmiendas a la totalidad. Con los márgenes parlamentarios al límite, sindicatos como ANPE y CCOO ya dan por hecho que las medidas estrella no se aplicarán el próximo curso, lo que postergaría su implantación efectiva hasta la siguiente legislatura.

«Como este proyecto de ley no salga habrá una gran frustración, el desánimo será generalizado en todo el Estado y nos sentiremos engañados», advierte Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de ANPE.

Mapa del descontento: Huelgas y protestas por Comunidades

El malestar, alimentado por la sobrecarga burocrática, la brecha salarial territorial y el deterioro de las infraestructuras, ha estallado de forma desigual pero contundente en el mapa autonómico:

Comunidad Autónoma Motivo Principal de la Protesta Acciones Concretas Comunidad Valenciana El profesorado peor retribuido de España según los sindicatos. Segunda semana de huelga indefinida. Cataluña Exigencia de mejoras laborales y reconocimiento social. Paros, cortes de carreteras y sentadas en puntos clave como la Sagrada Familia desde mediados de mayo. Aragón Rechazo al plan del Gobierno regional de concertar el Bachillerato para el curso 2026-2027. Movilizaciones conjuntas de profesores y alumnos bajo el lema ‘Dinero público para la pública’. Comunidad de Madrid Descontento general con la Consejería de Educación. Protestas masivas en el sector infantil (0-3 años). Gran manifestación convocada para el 14 de junio con apoyo de sindicatos, asociaciones de padres y partidos políticos.

La concertada se une a las protestas

Por primera vez en mucho tiempo, el conflicto educativo no se limita a la red pública. La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha convocado concentraciones en toda España todos los viernes, desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, bajo la consigna ‘Mismo servicio público, mismas condiciones’.

El sector concertado denuncia la parálisis de sus mesas de negociación y exige que la reducción de la jornada laboral también se les aplique a ellos, una reclamación que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar del Estado y de sindicatos mayoritarios de la pública.

Con un colectivo que supera los 850.000 docentes en toda España, los representantes sindicales advierten de que las protestas no han hecho más que empezar y continuarán intensificándose si las administraciones públicas no ofrecen una respuesta estructural e inmediata.