El Ceuta y el Castellón se enfrentan este sábado 9 de mayo de 2026 en un partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. El encuentro se disputa en el Estadio Alfonso Murube y llega en un momento importante de la temporada, especialmente para el conjunto castellonense, que pelea por mantenerse en los puestos de promoción de ascenso.

El Ceuta afronta la cita desde una posición más tranquila en la clasificación, mientras que el Castellón necesita sumar para seguir dependiendo de sí mismo en la recta final del campeonato.

A qué hora es el Ceuta – Castellón

El partido entre AD Ceuta FC y CD Castellón se jugará este sábado 9 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Estadio Alfonso Murube, en Ceuta, dentro de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion.

Dónde ver por TV el Ceuta – Castellón

El Ceuta – Castellón se podrá ver en directo a través de LaLiga TV Hypermotion y DAZN, según la plataforma contratada. También figura disponible en LaLiga TV Multi 2.

Además, el encuentro podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

Cómo llega el Ceuta

El Ceuta llega al partido en una situación relativamente cómoda. El equipo caballa ha dejado prácticamente encarrilada su permanencia y afronta las últimas jornadas con el objetivo de competir ante su afición y cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El conjunto ceutí, sin embargo, tendrá que gestionar varias bajas importantes. Según la información previa, no estarán disponibles jugadores como Bassinga, Domenech, Anuar y Koné, aunque recupera a Rubén Díez.

Cómo llega el Castellón

El Castellón visita Ceuta con mucho en juego. El equipo ocupa puestos de promoción de ascenso y necesita puntuar para conservar su posición en la zona noble de LaLiga Hypermotion.

El conjunto castellonense llega quinto con 64 puntos, con la intención de seguir dependiendo de sí mismo en las jornadas finales. Entre las novedades, el equipo recupera a Ronaldo Pompeu, mientras que mantiene algunas dudas en la convocatoria, como la de Diego Barri.

Un partido clave en la pelea por el ascenso

Aunque el Ceuta afronta el duelo con menor urgencia clasificatoria, el partido tiene gran importancia para el Castellón. A falta de pocas jornadas, cualquier punto puede ser decisivo en la pelea por el playoff de ascenso.

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El Alfonso Murube será el escenario de un choque entre un equipo local que quiere hacerse fuerte en casa y un Castellón obligado a sostener su candidatura en la zona alta.

Datos del Ceuta – Castellón

Partido: AD Ceuta FC – CD Castellón

Competición: LaLiga Hypermotion

Jornada: 39

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 14:00 horas

Estadio: Alfonso Murube

Dónde ver: LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV Multi 2