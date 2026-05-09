El Sevilla y el Espanyol se enfrentan este sábado 9 de mayo de 2026 en un partido clave de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y llega con la permanencia como gran telón de fondo.

El conjunto andaluz afronta el duelo con la necesidad de confirmar su reacción y alejarse de la zona baja, mientras que el Espanyol visita Sevilla con la intención de sumar en un escenario exigente y dejar atrás la pelea más comprometida de la clasificación.

A qué hora es el Sevilla – Espanyol

El partido entre Sevilla FC y RCD Espanyol se juega este sábado 9 de mayo de 2026 a las 16:15 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Sevilla – Espanyol

El Sevilla – Espanyol se podrá ver en directo por televisión a través de M+ LaLiga, canal disponible en Movistar Plus+ y en operadores que cuenten con los derechos de LaLiga.

Además, el encuentro podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

Un duelo directo por la permanencia

El partido tiene una importancia especial en la zona baja de la tabla. El Sevilla llega tras lograr una victoria importante ante la Real Sociedad, un resultado que le permite marcar la zona de salvación y afrontar la cita con algo más de aire.

El Espanyol, por su parte, quiere repetir el triunfo que consiguió en la primera vuelta ante el Sevilla y dar un paso decisivo para escapar de la zona caliente. El conjunto blanquiazul sabe que puntuar en el Sánchez-Pizjuán puede tener un valor enorme en la recta final del campeonato.

Cómo llega el Sevilla

El Sevilla afronta el encuentro con la obligación de hacerse fuerte en casa. A falta de pocas jornadas para el final de LaLiga, cada punto cuenta y el equipo necesita convertir el Sánchez-Pizjuán en un factor diferencial.

Una victoria permitiría a los sevillistas superar al Espanyol en la clasificación y alejarse del peligro, además de reforzar la confianza del grupo en un momento decisivo de la temporada.

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Cómo llega el Espanyol

El Espanyol llega a Sevilla con el objetivo de competir en un campo complicado y sumar un resultado positivo que le permita respirar en la clasificación. El equipo perico sabe que un triunfo tendría doble valor: le daría tres puntos y frenaría a un rival directo.

La tensión clasificatoria convierte el encuentro en una cita de máxima exigencia para ambos equipos, que no pueden permitirse errores en este tramo final.

Datos del Sevilla – Espanyol

Partido: Sevilla FC – RCD Espanyol

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 16:15 horas

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Dónde ver: M+ LaLiga