El Liverpool y el Chelsea se enfrentan este sábado 9 de mayo de 2026 en uno de los grandes partidos de la jornada 36 de la Premier League. El encuentro se disputa en Anfield, escenario de una cita clave en el tramo final del campeonato inglés.

El duelo llega en un momento importante para ambos equipos. El Liverpool quiere hacerse fuerte ante su afición y seguir compitiendo en la parte alta de la clasificación, mientras que el Chelsea necesita reaccionar después de una mala dinámica en la competición doméstica.

A qué hora es el Liverpool – Chelsea

El partido entre Liverpool y Chelsea se jugará este sábado 9 de mayo de 2026 a partir de las 13:30 horas, horario peninsular español.

El encuentro tendrá lugar en el estadio de Anfield, en Liverpool, dentro de la jornada 36 de la Premier League. La hora de inicio en Reino Unido será las 12:30, según la información del propio Liverpool FC.

Dónde ver por TV el Liverpool – Chelsea

El Liverpool – Chelsea podrá verse en España a través de DAZN. También estará disponible en DAZN 1, canal integrado en distintas plataformas de televisión de pago, como Movistar Plus+.

Además, el partido podrá seguirse online mediante la aplicación y la web de DAZN para los usuarios suscritos.

Liverpool y Chelsea, un clásico de la Premier

El enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea es uno de los duelos más atractivos del fútbol inglés. Ambos clubes han protagonizado grandes partidos en Premier League, competiciones europeas y torneos coperos, por lo que cada visita del conjunto londinense a Anfield concentra una gran expectación.

El Liverpool afronta el choque con el objetivo de imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar el empuje de su estadio. El Chelsea, por su parte, necesita recuperar sensaciones y cortar una dinámica complicada en liga.

Un partido clave en la jornada 36

La Premier League entra en sus últimas jornadas y cada punto empieza a ser decisivo. El Liverpool quiere cerrar el curso con fuerza, mientras que el Chelsea busca mejorar su posición en la tabla y no dejar escapar sus opciones en el tramo final.

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La jornada 36 también incluye otros partidos relevantes en la pelea por Europa y por la zona alta, lo que aumenta la importancia del duelo de Anfield.

Datos del Liverpool – Chelsea

Partido: Liverpool – Chelsea

Competición: Premier League

Jornada: 36

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 13:30 horas

Estadio: Anfield

Dónde ver: DAZN y DAZN 1