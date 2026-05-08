LE MANS | Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de Cervera ha provocado, casi de forma involuntaria, un nuevo cambio en el reglamento de MotoGP. Tras su polémica maniobra en el Sprint de Jerez, la Dirección de Carrera ha emitido una circular urgente antes del GP de Francia para cerrar el vacío legal que permitió al de Ducati evitar una sanción en tierras andaluzas.

El origen: El «atajo» de Jerez

Durante la carrera Sprint del GP de España, Márquez sufrió una caída y, para ganar tiempo y cambiar de moto rápidamente, decidió recortar camino por la zona verde para acceder directamente al carril de boxes.

Aunque el reglamento actual suele perdonar los atajos si el piloto pierde tiempo en ese sector —como fue el caso de Marc—, los comisarios han decidido que esta acción supone un riesgo para la seguridad y no debe repetirse.

¿En qué consiste la nueva norma?

La comunicación enviada a los equipos en Le Mans es tajante. A partir de ahora, la entrada al pit lane debe ser respetada escrupulosamente bajo estas condiciones:

Zona delimitada: Los pilotos no pueden rodar por fuera de la zona pintada del piano en la entrada.

Los pilotos no pueden rodar por fuera de la zona pintada del piano en la entrada. Línea blanca: Deben mantenerse siempre en el interior de la línea blanca de la derecha hasta cruzar la señal de 60 km/h .

Deben mantenerse siempre en el interior de la línea blanca de la derecha hasta cruzar la señal de . Sin excusas: Se prohíbe usar el asfalto interior del pit lane o cruzar líneas tras el piano.

Sanciones inmediatas

La gran novedad radica en la severidad del castigo. Dirección de Carrera ha aclarado que estas infracciones:

Serán sancionadas de forma inmediata (especialmente en carreras flag to flag). No se computarán como un simple «track limit» o atajo convencional. Esto significa que ya no servirá la excusa de haber perdido tiempo en el sector para librarse de la penalización.

«Se busca evitar cortes de curva y pilotajes peligrosos al entrar en el pit lane», reza el comunicado, que viene acompañado de fotografías detalladas para que ningún piloto alegue desconocimiento.

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Con esta medida, el Mundial de Motociclismo pone fin a la picaresca en los accesos a boxes, en lo que ya todo el paddock conoce como la ‘Ley Márquez’.