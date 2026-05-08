MADRID | El Real Madrid vive uno de sus momentos más tensos de la temporada. Tras confirmarse la pelea en Valdebebas entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el uruguayo hospitalizado y ambos jugadores expedientados, el segundo capitán blanco ha decidido dar la cara a través de un contundente comunicado en sus redes sociales.

El «Halcón» no solo ha querido aclarar su estado de salud tras sufrir un traumatismo craneoencefálico, sino que ha lanzado un dardo directo al entorno del club por las filtraciones a la prensa.

La versión de Valverde: «Un accidente magnificado»

A pesar de la gravedad del parte médico, que le obliga a un reposo de 10 a 14 días y le deja fuera del Clásico, Valverde niega que hubiera una agresión física directa entre los jugadores:

El golpe: Según el uruguayo, la herida en la frente se produjo al golpear accidentalmente una mesa durante la discusión.

Según el uruguayo, la herida en la frente se produjo al golpear accidentalmente una mesa durante la discusión. El motivo: Atribuye el conflicto al cansancio acumulado, la frustración por una temporada sin títulos y la reciente eliminación en Champions.

Atribuye el conflicto al cansancio acumulado, la frustración por una temporada sin títulos y la reciente eliminación en Champions. La acusación: Valverde fue tajante sobre la filtración: «Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento», sugiriendo que hay personas interesadas en desestabilizar el vestuario.

Las claves del comunicado

«No nos hemos cagado a piñas. Siento que mi frustración me haya hecho llegar al límite de discutir con un compañero, pero nunca nos pegamos».

El centrocampista se mostró visiblemente afectado por no poder ayudar al equipo en el tramo final:

Perdón al madridismo: Pidió disculpas de corazón por la imagen ofrecida y por la situación del equipo. Compromiso con Tchouaméni: Aseguró que, pese al roce, sería el primero en defender al francés dentro del campo. Baja sensible: Su ausencia en el Clásico por prescripción médica es un golpe durísimo para el esquema de Ancelotti.