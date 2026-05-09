El Gran Premio de Francia de MotoGP 2026 vive este sábado 9 de mayo una de sus jornadas más intensas en el circuito de Le Mans. La quinta cita del Mundial afronta el día de la clasificación y de la carrera Sprint de MotoGP, con puntos en juego y una parrilla decisiva para la carrera principal del domingo.

La actividad arrancará por la mañana con los entrenamientos libres de Moto3, Moto2 y MotoGP, continuará con las sesiones de clasificación y terminará con la Sprint de la categoría reina a las 15:00 horas, una carrera corta de 13 vueltas.

Horario del sábado 9 de mayo en el GP de Francia de MotoGP

Estos son los horarios del sábado 9 de mayo de 2026 en el Gran Premio de Francia, en horario peninsular español:

08:35 horas: previa “Camino a la pole” en DAZN

08:40 horas: Moto3 | FP2

09:25 horas: Moto2 | FP2

10:10 horas: MotoGP | FP2

10:50 horas: MotoGP | Q1

11:15 horas: MotoGP | Q2

12:30 horas: previa “Sábado al sprint” en DAZN

12:45 horas: Moto3 | Q1

13:10 horas: Moto3 | Q2

13:40 horas: Moto2 | Q1

14:05 horas: Moto2 | Q2

15:00 horas: MotoGP | Carrera Sprint

La clasificación de MotoGP comenzará con la Q1 a las 10:50 horas y continuará con la Q2 a las 11:15 horas, donde se decidirán las primeras posiciones de la parrilla. La Sprint se disputará a las 15:00 horas sobre 13 vueltas al trazado francés.

Dónde ver el GP de Francia de MotoGP por televisión

El sábado del GP de Francia de MotoGP 2026 se podrá ver en directo en España a través de DAZN, plataforma que posee los derechos del Mundial de Motociclismo.

También podrá seguirse mediante el canal DAZN MotoGP en operadores como Movistar Plus+ y Orange TV, siempre que el usuario tenga contratado el paquete correspondiente. Otra opción para ver todas las sesiones es el VideoPass oficial de MotoGP, con cobertura internacional del campeonato.

La Sprint, gran atractivo del sábado en Le Mans

La carrera Sprint de MotoGP será el gran momento del sábado en Le Mans. Este formato reparte puntos y suele ofrecer una lectura clara del ritmo real de los pilotos antes de la carrera larga del domingo.

En el circuito Bugatti, una buena posición de salida puede ser clave. La clasificación de la mañana marcará buena parte de las opciones de los favoritos, mientras que la Sprint servirá para medir la degradación de neumáticos, el ritmo en grupo y la capacidad de ataque de cada piloto.

Un GP clave en la lucha por el Mundial

El Gran Premio de Francia llega tras la victoria de Álex Márquez en Jerez y con la pelea por el campeonato muy apretada. La cita de Le Mans es la segunda prueba europea de la temporada y puede marcar diferencias importantes en la clasificación general.

El trazado francés suele ofrecer carreras imprevisibles, con una meteorología cambiante y un ambiente muy especial en las gradas. La afición local seguirá de cerca a sus pilotos, mientras los aspirantes al título buscarán evitar errores en una jornada en la que se reparten puntos y se define la parrilla.

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Horario de la carrera del domingo

Aunque el sábado concentra la clasificación y la Sprint, el plato fuerte llegará el domingo. La carrera principal de MotoGP del GP de Francia se disputará el domingo 10 de mayo a las 14:00 horas, con una distancia prevista de 27 vueltas. Antes se celebrarán las carreras de Moto3 y Moto2.

Datos del GP de Francia de MotoGP

Gran Premio: GP de Francia

Circuito: Le Mans

Fecha clave: sábado 9 de mayo de 2026

Clasificación MotoGP: 10:50 horas y 11:15 horas

Sprint MotoGP: 15:00 horas

Vueltas Sprint: 13

Dónde ver: DAZN, DAZN MotoGP en Movistar Plus+ y Orange TV, y MotoGP VideoPass