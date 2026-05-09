La Real Sociedad y el Real Betis se enfrentan este sábado 9 de mayo de 2026 en uno de los partidos más atractivos de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Reale Arena, con ambos equipos mirando a la zona europea en el tramo final de la temporada.

El conjunto donostiarra quiere hacerse fuerte en casa y cerrar el curso con buenas sensaciones ante su afición. El Betis, por su parte, visita San Sebastián con la posibilidad de dar un paso importante para certificar su presencia en competiciones europeas una temporada más.

A qué hora es el Real Sociedad – Betis

El partido entre Real Sociedad y Real Betis se juega este sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, horario peninsular español.

El duelo tendrá lugar en el Reale Arena, en San Sebastián, dentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Dónde ver por TV el Real Sociedad – Betis

El Real Sociedad – Betis se podrá ver en abierto a través de Teledeporte y RTVE Play. También estará disponible en DAZN, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar, según la plataforma contratada.

Además, el partido podrá seguirse online mediante las aplicaciones y plataformas digitales de los operadores con derechos de emisión.

Un duelo directo por Europa

El encuentro llega con mucho interés en la pelea por las plazas europeas. El Betis puede dejar prácticamente encarrilada su clasificación continental si consigue un resultado positivo en San Sebastián, mientras que la Real Sociedad buscará imponerse ante un rival directo para reforzar su posición en la tabla.

La jornada 35 aparece como una fecha clave tanto en la parte alta como en la zona baja de LaLiga, con varios partidos decisivos en la lucha por Europa, el título y la permanencia.

Cómo llega la Real Sociedad

La Real Sociedad afronta el partido con la intención de recuperar impulso en el Reale Arena. El equipo donostiarra sabe que ganar ante el Betis tendría un valor doble: sumar tres puntos y frenar a un rival directo en la clasificación.

El conjunto txuri-urdin tendrá una baja importante en defensa, ya que Aramburu cumple ciclo de tarjetas tras ver la quinta amarilla en la jornada anterior. También hay jugadores que apuntan a perderse la cita, como Guedes, Odriozola y Karrikaburu.

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Cómo llega el Betis

El Betis visita San Sebastián con el objetivo de confirmar su buen tramo final de temporada. El equipo de Manuel Pellegrini aspira a certificar matemáticamente su presencia en competiciones europeas por sexta temporada consecutiva, un hito histórico para la entidad verdiblanca.

El conjunto andaluz mantiene las bajas de Ángel Ortiz y Marc Bartra, que no estarán disponibles para este partido por lesión. Aun así, el Betis llega con argumentos suficientes para competir en un escenario exigente.

Datos del Real Sociedad – Betis

Partido: Real Sociedad – Real Betis

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: Reale Arena

Dónde ver: Teledeporte, RTVE Play, DAZN, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar