El sorteo de la Lotería Nacional del jueves 18 de diciembre de 2025 ha dejado parte de su fortuna en Ceuta, donde se ha vendido un décimo agraciado con el segundo premio.

El número premiado, 46.845, fue vendido en el punto de venta mixto número 25.070, ubicado en la Avenida de África s/n, junto a la Policía Local. La titular del establecimiento es María Ángeles Anaya Núñez.

Este segundo premio reparte 60.060 euros al billete, lo que equivale a 6.006 euros por cada décimo. La persona que adquirió el décimo en Ceuta ha sido la afortunada beneficiaria de esta cantidad.

Con este premio, Ceuta se suma a los lugares del territorio español donde la Lotería Nacional ha repartido premios en este sorteo, reafirmando su presencia en la ciudad como escenario de la suerte.

Desde la Delegación en Ceuta de Loterías y Apuestas del Estado se ha confirmado la información sobre el número premiado, el punto de venta y la cuantía del premio.

El 46.845 quedará así registrado como uno de los números protagonistas del sorteo celebrado el pasado jueves, dejando un nuevo afortunado en Ceuta.