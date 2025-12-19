Tras una maratoniana cumbre que se prolongó más de 16 horas, los líderes de la Unión Europea acordaron este viernes emitir eurobonos por un total de 90.000 millones de euros para garantizar la financiación de Ucrania durante los próximos dos años. La medida permitirá a Kiev mantener su economía y su capacidad de resistencia frente a la invasión rusa, aunque la movilización de los activos rusos congelados dentro de la UE quedó descartada.

El acuerdo, alcanzado en Bruselas, prevé que Ucrania devolverá los fondos únicamente cuando Rusia pague por los daños provocados en la guerra, mientras los Estados miembros asumirán temporalmente el riesgo financiero. La decisión supone la segunda emisión de deuda común de la UE en menos de cinco años, tras la adoptada durante la pandemia.

El plan buscaba inicialmente utilizar los activos del Banco Central de Rusia congelados por las sanciones, pero la oposición de Bélgica y las reticencias de otros países hicieron inviable esta alternativa. “Hemos cumplido con el compromiso de financiar a Ucrania y mantendremos los activos rusos inmovilizados hasta que se paguen los daños”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La cumbre también dejó aplazado el acuerdo comercial con Mercosur, inicialmente previsto para este mes, a petición de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En cuanto a Ucrania, el consenso final refleja la prevalencia de la deuda común frente al uso de los activos rusos, en un contexto marcado por divergencias internas sobre la exposición financiera y posibles represalias del Kremlin.

Los líderes destacaron que, aunque la cumbre concluyó con un sabor agridulce por no lograr movilizar los fondos rusos, la prioridad era asegurar la supervivencia económica de Ucrania y mantener la unidad europea. “La ausencia de una decisión habría sido un desastre”, señaló el presidente francés Emmanuel Macron.

Con esta maniobra, la UE garantiza que Ucrania dispondrá de un salvavidas financiero inmediato, mientras continúa explorando soluciones a largo plazo para la reconstrucción y el resarcimiento por los daños de guerra.