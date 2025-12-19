La recta final de la campaña electoral en Extremadura se ha visto empañada por una serie de escándalos que han sacudido a los principales partidos y puesto bajo el foco la limpieza del proceso democrático. Entre denuncias de acoso, acusaciones de falsificación, reuniones polémicas y un robo masivo de votos, la política regional vive sus horas más turbulentas antes de los comicios del domingo.

El último episodio ocurrió en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), donde delincuentes sustrajeron 124 sobres con votos emitidos por correo y 14.000 euros en efectivo. La Guardia Civil confirmó que la caja fuerte fue forzada con un instrumento similar a una lanza térmica y que fue hallada calcinada a 95 kilómetros de distancia, en Talavera la Real. Las autoridades consideran que los sobres quemados pertenecen a los votos sustraídos. Este hecho motivó una dura reacción de la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, quien denunció que «están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos» y exigió la intervención de responsables del Gobierno y de Correos.

Paralelamente, el PSOE cuestionó la estrategia de Guardiola, acusándola de intentar desviar la atención de otros casos recientes. Entre ellos, el cese del conductor de la presidenta por coacciones hacia su ex pareja y la denuncia de acoso por parte de una ex concejala del PP en Navalmoral de la Mata contra el alcalde Enrique Hueso. Hueso, respaldado por su equipo, negó las acusaciones y anunció posibles acciones legales por injurias.

Además, el número tres de Vox por Cáceres, Álvaro Sánchez-Ocaña, se enfrenta a una denuncia por presunta falsificación de firmas de su ex mujer en declaraciones oficiales de 2024. La denuncia ha reabierto el debate sobre la ética y la transparencia de los candidatos en esta campaña.

Con solo unos días para la votación, los partidos extreman sus estrategias en busca de los votos decisivos, mientras la ciudadanía observa un escenario cargado de polémicas que podrían marcar el resultado de las elecciones.