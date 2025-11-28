La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narcotráfico internacional con la detención de más de 70 personas en el marco de una operación antidrogas de gran envergadura. La banda desarticulada, liderada por los conocidos “Tapi” y “Escorpión”, estaba especializada en introducir toneladas de cocaína en España mediante el uso de narcolanchas que operaban desde Marruecos hasta las costas españolas.

La investigación, que se desarrolló durante varios meses, permitió rastrear los movimientos de los cabecillas desde Dubái hasta el norte de África, desmantelando toda una red que operaba con sofisticados métodos logísticos y financieros para evitar la acción policial.

Según fuentes policiales, esta organización criminal era responsable de gran parte del tráfico de cocaína que llegaba a España, generando un impacto directo en el aumento de la droga en el mercado europeo. La operación ha permitido no solo detener a los líderes, sino también incautar importantes cantidades de estupefacientes y material para la navegación de alta velocidad utilizado en sus envíos.

Las autoridades han calificado la operación como un “éxito sin precedentes” en la lucha contra el narcotráfico marítimo y han destacado la coordinación internacional que permitió llevar a cabo estas detenciones. Se espera que los arrestados enfrenten ahora duras penas por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.