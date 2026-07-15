El paro de 24 horas convocado por el Sindicato Ferroviario reduce las frecuencias de Cercanías, Media Distancia, AVE y Larga Distancia. Los servicios mínimos garantizan entre el 50% y el 75% de las circulaciones.

La jornada de este miércoles 15 de julio de 2026 se presenta especialmente complicada para los usuarios del transporte ferroviario. El sindicato SF-Intersindical ha convocado una huelga de 24 horas en Renfe que comenzó a medianoche y que está provocando cancelaciones, retrasos y una notable reducción de frecuencias en toda la red ferroviaria del país.

Para tratar de mitigar el impacto en plena temporada estival, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado los servicios mínimos esenciales, aunque se prevé que cientos de conexiones se vean alteradas a lo largo de todo el día.

Así quedan los servicios mínimos por categorías

La huelga afecta de manera desigual en función del tipo de trayecto que se vaya a realizar:

AVE y Larga Distancia (73% de servicios mínimos): De los 343 trenes que debían operar hoy, únicamente circularán 249 . Esto significa que hasta 94 trayectos de alta velocidad podrían sufrir cancelaciones o reajustes horarios.

De los 343 trenes que debían operar hoy, únicamente circularán . Esto significa que hasta 94 trayectos de alta velocidad podrían sufrir cancelaciones o reajustes horarios. Media Distancia (66% de servicios mínimos): De las 650 conexiones habituales programadas para este miércoles, se garantiza la salida de 426 trenes , dejando en el aire hasta 224 trayectos regionales.

De las 650 conexiones habituales programadas para este miércoles, se garantiza la salida de , dejando en el aire hasta 224 trayectos regionales. Cercanías (75% en hora punta / 50% el resto del día): Los núcleos urbanos mantendrán una mayor protección en los tramos de mayor afluencia (de 06:00 a 09:00 horas, a mediodía, y de 18:30 a 20:30 horas). Las restricciones afectarán de forma directa a grandes núcleos como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Murcia, Asturias, Cantabria y Galicia. En Cataluña y el País Vasco, la gestión de los servicios mínimos depende de sus respectivos gobiernos autonómicos debido a las competencias transferidas.

¿Qué hacer si tu tren está afectado? Renfe ha habilitado medidas de compensación para los pasajeros perjudicados por el paro. Siempre que haya plazas disponibles, se facilitará el viaje en un tren alternativo lo más cercano posible al horario original. En caso de preferir no viajar, se permite realizar cambios de fecha o anulaciones de billetes de forma totalmente gratuita y sin costes adicionales.

La operadora ferroviaria recomienda encarecidamente a todos los usuarios que vayan a viajar hoy que verifiquen el estado de su tren antes de desplazarse a las estaciones de origen a través de la web oficial de Renfe, su aplicación móvil o sus canales telefónicos de atención al cliente.