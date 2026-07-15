El ciclo taurino valenciano apuesta por el regreso de las principales figuras del escalafón, el protagonismo de la cantera local y una estrategia de abonos unificados para recuperar su relevancia histórica en el calendario estival.

La plaza de toros de Valencia recupera de forma oficial la actividad en su tradicional Feria de Julio tras el obligado parón por las obras de reforma acometidas el año pasado. La empresa Espacios Nautalia 360 ha diseñado para este abono de San Jaime una programación que busca devolver el peso específico y la dignidad a una cita histórica del verano taurino. La estrategia de la presente edición se fundamenta en la contratación de los diestros más relevantes de la temporada junto con una fuerte representación de toreros y novilleros de la región, complementada con modificaciones horarias y la retransmisión televisiva de varios festejos.

Una estrategia empresarial y logística para reactivar el abono de San Jaime

La Feria de Julio de Valencia constituye un bastión histórico de la tauromaquia que llegó a definir las temporadas de la edad de oro. En el coso de Monleón se fraguaron acontecimientos memorables bajo el rigor de la canícula, como la rivalidad entre Joselito y Belmonte, la consolidación del mito de Manolete en la década de los cuarenta o el impacto en taquilla de las seis novilladas consecutivas protagonizadas por Julio Aparicio y Miguel Báez «Litri» en 1950. Con el paso de los años, el auge de las Fallas como el principal foco de la temporada valenciana y la inercia de la gestión arrinconaron este ciclo estival a un plano secundario.

Para corregir esta tendencia y estimular la asistencia de público a los tendidos de la calle Xàtiva, la empresa organizadora ha implantado cambios comerciales de relevancia. El principal consiste en la unificación del abono de julio con el miniciclo programado para el mes de octubre —donde ya se contempla la presencia de Morante de la Puebla—, aplicando una bonificación del veinticinco por ciento de descuento. Esta maniobra pretende consolidar la masa social fija del coso frente a las variaciones en la venta de entradas sueltas. En el apartado logístico, destaca el retraso en el horario de comienzo de los festejos taurinos de la feria a las siete y media de la tarde, una medida destinada a conciliar las altas temperaturas del verano con el bienestar de los espectadores.

Como antesala al ciclo taurino, el pasado domingo se celebró el certamen Vicente Ruiz «El Soro», un prólogo que se saldó con el rotundo triunfo del novillero Pablo Torres, evidenciando el vigor actual y la personalidad de los nuevos valores de la tauromaquia local de cara a las exigencias de la plaza valenciana.

El protagonismo de las figuras del escalafón y la presencia local

El afianzamiento de la categoría de la Feria de Julio se apoya en el compromiso de los espadas que sostienen el interés mediático y la actividad de las taquillas del sector. La empresa ha conseguido concentrar en el abono a toreros como Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Diego Urdiales y José María Manzanares.

Este desembarco de figuras de primera línea no desplaza la identidad de la tierra, sino que sirve para potenciar el acento local a través de profesionales en distintas fases de madurez y proyección. Los carteles cuentan con la solidez de Román, el crecimiento profesional de Samuel Navalón y el empuje de novilleros como Nek Romero y Marco Polope, quienes aspiran a acceder próximamente al escalafón superior de matadores de toros.

Variedad de encastes y difusión a través de la televisión autonómica

En la parcela ganadera, el abono ofrece matices bien diferenciados con el propósito de aportar variedad sobre la arena. La propuesta incluye las reses de Juan Pedro Domecq, los astados con el hierro de Toros de El Torero y los novillos procedentes de la ganadería de Alejandro Talavante. La diversidad de encastes del ciclo vendrá de la mano de los toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, de procedencia Atanasio-Lisardo.

El desarrollo de la feria contará con una destacada cobertura audiovisual. Las cámaras de la televisión autonómica valenciana, À Punt, retransmitirán en directo las corridas de los días 16, 18 y 19 de julio, permitiendo calibrar desde los hogares el comportamiento de las reses y el juego de los diestros. Asimismo, la feria trascenderá el propio ruedo al incorporar una programación cultural y mesas de debate en los aledaños de la plaza para reivindicar su historia e identidad.

Carteles oficiales y combinaciones de la Feria de Julio 2026

La estructura definitiva de los festejos programados en la plaza de toros de Valencia queda fijada de la siguiente manera: