Centenares de personas celebran a medianoche el derribo del paso fronterizo tras la firma del tratado entre la UE y el Reino Unido, un hito que pone fin a décadas de separación y colas.

La medianoche de este miércoles 15 de julio de 2026 quedará grabada en los libros de historia. Una espectacular explosión de júbilo, abrazos y lágrimas desbordó a ambos lados de la Verja de Gibraltar cuando, de forma oficial y provisional, entró en vigor el histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que decreta el fin inmediato de este paso fronterizo.

Desde horas antes de la medianoche, centenares de gibraltareños y vecinos de La Línea de la Concepción (Cádiz) se agolparon en los límites del Peñón. El ambiente de fiesta venía ya caldeado por la euforia de la victoria de la selección española de fútbol frente a Francia en las semifinales del Mundial, lo que tiñó de banderas y cánticos un momento que muchos definieron como «su propio muro de Berlín».

Un paso conjunto hacia el futuro

Los encargados de inaugurar esta nueva era fueron, caminando casi abrazados, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea, Juan Franco. Tras ellos, una marea humana cruzó de un lado al otro sin necesidad de mostrar documentación alguna a las policías española ni gibraltareña, inmortalizando el momento con sus teléfonos móviles.

«Sabía que las emociones se iban a desbordar en una noche como esta, somos dos pueblos hermanos y vecinos. Se acabó la era de Franco», declaró un emocionado Fabian Picardo, recordando el cierre decretado por el dictador en 1969 y la posterior apertura peatonal de 1982.

Por su parte, Juan Franco no pudo evitar recordar a su abuela, quien trabajó como costurera en el Peñón hasta que el cierre de la Verja rompió la economía de miles de familias linenses:

«Esto es un homenaje a todas esas personas que han pasado aquí tantísimas horas de su vida esperando colas. Mi agradecimiento total y absoluto al Gobierno de España; en otras condiciones políticas este acuerdo no habría llegado a buen fin».

Un cambio radical para 15.000 trabajadores

La desaparición física de la Verja es el resultado del encaje de Gibraltar dentro del espacio Schengen de la mano de España. A partir de ahora, los controles aduaneros y policiales se trasladarán exclusivamente al puerto y al aeropuerto del Peñón, convirtiendo el antiguo paso fronterizo en una calle abierta de libre tránsito.

Este hito transforma por completo el día a día de la comarca, especialmente para los más de 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente para trabajar en Gibraltar y que, desde hoy, dicen adiós para siempre a las interminables esperas bajo el sol.