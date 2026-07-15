El servicio de farmacias de guardia en Ceuta es clave para atender urgencias farmacéuticas cuando el resto de boticas está cerrado. Para el miércoles, 15 de julio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información de guardias disponible para los vecinos.
Según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta para esta fecha, hoy no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta. Aun así, conviene revisar el estado del servicio antes de desplazarse y preparar la documentación necesaria para agilizar la atención en caso de necesidad.
Zona Centro
Para la jornada de hoy, no hay farmacia de guardia registrada en la Zona Centro.
Campo Exterior
Para el miércoles, 15 de julio de 2026, no hay farmacia de guardia registrada en la zona de Campo Exterior / Periferia.
Turno noche
De acuerdo con el registro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para el turno nocturno / 24 horas en esta fecha.
Recomendación práctica: si necesitas medicación, lleva a mano tu receta médica (o la documentación correspondiente) y los datos de tu tratamiento. En horarios nocturnos, tener todo preparado ayuda a que el proceso sea más rápido y cómodo, especialmente cuando haya que organizar la atención con tiempo.