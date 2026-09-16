El Gobierno de España está impulsando un plan que podría llevar a la creación de hasta 10.000 plazas para inmigrantes en Ceuta. Esta situación ha suscitado alarmas y temores en la población, que percibe cómo la ciudad podría transformarse en un macro-CETI debido a la inacción institucional.

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La búsqueda de espacios para habilitar carpas y otros lugares adecuados se realiza con la intención de evitar las imágenes que han marcado la actualidad de Ceuta, como las del Trampolín, las cuales han resultado particularmente negativas para la imagen de la ciudad.

El anuncio de la creación de 10.000 plazas no ha sido bien recibido por algunos ciudadanos, que consideran que ello condena a Ceuta a ser un refugio fronterizo en el que se experimentan políticas migratorias sin el adecuado respaldo institucional.

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En los últimos días, se ha observado cómo se están dispersando campamentos por distintos puntos de la ciudad, mientras se han abandonado la idea de utilizar polideportivos como instalaciones de acogida. Este enfoque ha sido criticado por quienes recuerdan la crisis de 2021, olvidando las circunstancias excepcionales de aquella situación, marcada por la pandemia.

Las palabras de altos funcionarios, que aseguran haber resuelto crisis migratorias en cuestión de horas, contrastan con la realidad actual, donde la situación en la frontera continúa siendo complicada y los protocolos de actuación entre las fuerzas de seguridad generan incertidumbre.

La falta de una estrategia clara y efectiva ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la situación en Ceuta, dejando a la ciudad en una posición vulnerable ante una nueva crisis migratoria.