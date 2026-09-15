La Misión de Marruecos ante la Unión Europea ha enviado una carta a varios eurodiputados, un día antes de que el Parlamento Europeo aborde la crisis migratoria en Ceuta, que tuvo lugar los pasados 30 y 31 de julio.

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De acuerdo con Europa Press, la misiva fue recibida por miembros del PSOE, PNV y ERC, pero no por otros partidos como PP, Vox o Sumar. En el documento, Marruecos expone su visión sobre la situación y subraya su compromiso de readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera en esa ocasión.

La carta, fechada el 14 de septiembre, señala que Rabat busca aclarar la situación y ofrecer una perspectiva constructiva al debate que se llevará a cabo en Estrasburgo. Entre sus interrogantes, figura la cuestión de por qué Marruecos generaría una crisis con España, especialmente cuando la UE es su principal socio.

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Marruecos también hace hincapié en las afirmaciones del Gobierno español, que han indicado que no se puede atribuir la responsabilidad de los hechos ocurridos en Ceuta al reino alauita. Además, reitera su cooperación con España para facilitar el retorno de inmigrantes.

Respecto a la llegada masiva de inmigrantes, Marruecos sostiene que manejar tales flujos no puede hacerse a través de la fuerza, reclamando un enfoque más humano y en conformidad con las normativas internacionales sobre migración.

Este intercambio de correspondencia llega justo antes de la votación de una resolución en el Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta, lo que muestra la relevancia política de la situación actual en tanto en cuanto afecta a las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.