La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una jornada marcada por la nubosidad y precipitaciones débiles durante la mañana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados en la ciudad autónoma.

Ceuta afronta este domingo, 26 de abril, una jornada meteorológica caracterizada por la inestabilidad moderada y el predominio de cielos muy nubosos. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad presentará un escenario de nubosidad abundante que vendrá acompañado de lluvia escasa desde las primeras horas del día, evolucionando hacia un estado de cielos cubiertos a partir del mediodía.

Previsión de lluvias y temperaturas para hoy

Durante la mañana de este domingo, el protagonismo recaerá en las lloviznas débiles. De acuerdo con los datos técnicos de la agencia, se espera que estas precipitaciones dejen un registro acumulado de apenas 0,1 litros por metro cuadrado en torno a las 12:00 horas. Una vez superada la franja matinal, la tendencia meteorológica apunta a una tarde y noche sin precipitaciones, aunque bajo una atmósfera compacta.

En el apartado termométrico, las temperaturas máximas en Ceuta se mantendrán en valores muy similares a los registrados en la jornada de ayer, situándose en los 20 grados. Por su parte, las mínimas oscilarán alrededor de los 16 grados, si bien la sensación térmica mínima no bajará de los 17 grados. En cuanto al régimen de vientos, estos soplarán con dirección este.

Tendencia para el inicio de la semana

La estabilidad no terminará de asentarse en el arranque de la próxima semana. Para mañana lunes, la AEMET prevé un panorama de cielos encapotados que nuevamente dejarán lluvia escasa. El mercurio no experimentará variaciones significativas: las máximas se mantendrán en el entorno de los 20 grados y las mínimas subirán ligeramente hasta los 17 grados, aunque la sensación térmica podría situarse en los 16 grados. El viento continuará soplando de componente este.

El martes se perfila como la jornada de mayor inestabilidad. Durante la madrugada y la primera mitad del día, imperará un escenario muy nuboso acompañado de tormenta y lluvia escasa. No obstante, el tiempo tenderá a mejorar en la segunda mitad del martes, con la apertura de intervalos nubosos. Las temperaturas máximas superarán los 20 grados, mientras que las mínimas se mantendrán estables. En esta jornada, el viento virará a dirección sudeste, presentándose como ligeras brisas.

Situación meteorológica en municipios próximos

El comportamiento del tiempo en las localidades cercanas mostrará contrastes relevantes. En Estepona, se esperan cielos despejados durante todo el transcurso del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 22 de máxima.

Por otro lado, en Benalmádena, la nubosidad será más persistente en la franja matinal hasta el mediodía, dando paso a cielos poco nubosos durante el resto de la jornada. En este municipio, el termómetro se moverá entre los 13 grados de mínima y los 20 grados de máxima.