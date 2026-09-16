El Consejo de Gobierno de Ceuta ha tomado la decisión de enviar un requerimiento previo formal a la Administración General del Estado.

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Esta medida se ha adoptado ante la falta de información y de resolución de los procedimientos que se derivaron de la entrada masiva irregular de personas registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El Gobierno local espera una pronta respuesta que aclare la situación y resuelva los expedientes pendientes.

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