El Gobierno de España ha desclasificado información relevante sobre la entrada masiva de extranjeros en Ceuta, en un esfuerzo por aumentar la transparencia en la gestión de la inmigración en esta ciudad autónoma.

Lee tambien: Ceuta recibe apoyo urgente de Bruselas ante crisis migratoria

Adicionalmente, se ha comunicado que las comunidades autónomas con superávit presupuestario tendrán la posibilidad de destinar estos fondos a inversiones, lo que podría repercutir en mejoras en distintos ámbitos, incluyendo la movilidad y los servicios públicos en Ceuta.

Estas decisiones fueron tomadas durante el último Consejo de Ministros celebrado el martes 8 de septiembre de 2026 y resaltan el interés del Ejecutivo en atender tanto a las condiciones laborales de los trabajadores como a la situación migratoria de las comunidades, en especial en Ceuta, un punto estratégico en la ruta migratoria.

Lee tambien: Albares critica a gobiernos europeos por desinformación sobre Ceuta