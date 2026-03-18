La justicia ceutí se prepara para juzgar uno de los casos de explotación sexual más relevantes detectados en el centro de la ciudad en los últimos años. Según adelanta El Faro de Ceuta, la Fiscalía ha solicitado una pena de 8 años de prisión para M.L.A., un ciudadano español acusado de liderar una red de prostitución que operaba en un piso alquilado en plena Gran Vía.

Un sistema de captación basado en la vulnerabilidad

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando la Policía Nacional desmanteló el operativo tras meses de investigación. El escrito de acusación detalla cómo el procesado utilizaba internet y aplicaciones de mensajería para captar a mujeres de origen marroquí, colombiano y venezolano.

Aprovechando su precaria situación económica, el acusado organizaba su traslado a Ceuta costeando los billetes de transporte. Sin embargo, este «favor» se convertía rápidamente en una deuda económica que las víctimas debían saldar ejerciendo la prostitución bajo condiciones de control absoluto.

Control total: 24 horas de disponibilidad

El relato de la Fiscalía describe un escenario de explotación extrema en el inmueble de la Gran Vía:

Disponibilidad permanente: Las mujeres debían estar listas para los clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las mujeres debían estar listas para los clientes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Libertad restringida: El acusado vigilaba el domicilio constantemente, permitiendo salidas únicamente para la compra de alimentos básicos.

El acusado vigilaba el domicilio constantemente, permitiendo salidas únicamente para la compra de alimentos básicos. Gestión externa: M.L.A. controlaba los anuncios web, fijaba las tarifas y gestionaba los cobros (efectivo o Bizum), quedándose siempre con el 50% de los ingresos.

Pruebas y peticiones judiciales

Durante el registro efectuado por orden del Juzgado de Instrucción número 4, los agentes hallaron a una mujer de nacionalidad marroquí e intervinieron dispositivos móviles que sustentan la tesis fiscal.

Además de los 8 años de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita:

Libertad vigilada durante 10 años tras cumplir la condena principal. 20.000 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil para tres de las víctimas identificadas.

La vista oral, que se celebrará próximamente, pondrá fin a un proceso que comenzó hace año y medio con la intervención policial en el corazón de Ceuta.