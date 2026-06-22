Los trabajos en los tres bloques del antiguo Patronato de Viviendas ya han comenzado con el vallado perimetral. La ambiciosa obra mejorará la eficiencia energética, las fachadas y las cubiertas de 141 viviendas.

La histórica barriada de Juan XXIII arranca una nueva etapa. Las obras para la conservación, rehabilitación integral y mejora de la eficiencia energética de los tres bloques que conforman el antiguo Patronato de Viviendas ya son una realidad sobre el terreno. Los vecinos de la zona ya conviven con el vallado perimetral de los edificios, un paso previo e indispensable para garantizar la seguridad de los residentes y los operarios durante los próximos meses.

Impulsado por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, este proyecto se consolida como una de las intervenciones más importantes en materia de vivienda pública en Ceuta de los últimos años. Con una inversión global de 6.687.114,04 euros, el objetivo es frenar el envejecimiento de unos inmuebles construidos a finales de los años setenta y castigados por la exposición al clima marítimo.

Radiografía de la obra: 141 viviendas y 10 locales comerciales

La actuación no será un simple lavado de cara; se trata de una regeneración urbana profunda que beneficiará directamente a cinco portales distribuidos en tres bloques. Tras décadas de uso, las estructuras presentaban patologías arquitectónicas típicas del paso del tiempo como fisuras, desprendimientos puntuales, problemas de impermeabilización y notables deficiencias de aislamiento térmico.

Las actuaciones principales se centrarán en los siguientes puntos:

Fachadas y cubiertas: Saneamiento, reparación y consolidación de la envolvente exterior para eliminar riesgos de desprendimiento y evitar filtraciones. Se aplicarán tratamientos protectores especiales contra la humedad y la salinidad del entorno costero.

Saneamiento, reparación y consolidación de la envolvente exterior para eliminar riesgos de desprendimiento y evitar filtraciones. Se aplicarán tratamientos protectores especiales contra la humedad y la salinidad del entorno costero. Aislamiento y carpintería: Renovación total de las ventanas y cerramientos exteriores de las viviendas (y de las cajas de escalera de la fachada norte) para reducir las pérdidas de calor en invierno y el exceso de temperatura en verano.

Un escudo contra el gasto energético

Además de la seguridad y la estética, la eficiencia energética es el otro gran pilar del proyecto. Desde la Ciudad se busca que los vecinos ganen en confort interior reduciendo al mismo tiempo sus facturas de suministros.

Para lograrlo, se instalarán toldos en las fachadas orientadas al este y al sur para mitigar el impacto directo del sol en los meses estivales, disminuyendo la dependencia del aire acondicionado. Asimismo, las zonas comunes estrenarán un sistema de iluminación eficiente con tecnología de bajo consumo, reduciendo tanto la huella ambiental como los costes de mantenimiento comunitario.

Financiación compartida: La ejecución de esta macroobra es fruto de la colaboración institucional. La Ciudad Autónoma de Ceuta asume el 54,5% del presupuesto (3.645.114 euros), mientras que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta el resto (3.042.000 euros) a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con la maquinaria ya en marcha, Juan XXIII se prepara para una transformación muy esperada que devolverá a este emblemático complejo de viviendas públicas unos estándares óptimos de habitabilidad, seguridad y modernidad.