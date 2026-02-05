La ciudad autónoma calienta motores para su fiesta más canalla, que arrancará este 8 de febrero con la mítica Mejilloná y culminará el día 22 con el Entierro de la Caballa.

Ceuta ya huele a colorete y a ensayo de última hora. El área de Festejos ha presentado oficialmente la programación del Carnaval 2026, una edición que promete devolver la máxima intensidad a las calles y al Teatro Auditorio del Revellín tras meses de preparación de las agrupaciones locales.

Citas clave en el calendario

La fiesta se dividirá en dos grandes bloques: la competición en las tablas y el bullicio en las calles.

La Mejilloná (8 de febrero): El pistoletazo de salida tendrá lugar en el Auditorio de la Marina . Los ceutíes podrán disfrutar de las primeras coplas del año junto al grupo Algarabía y todas las agrupaciones inscritas, mientras degustan los tradicionales mejillones.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en el . Los ceutíes podrán disfrutar de las primeras coplas del año junto al grupo Algarabía y todas las agrupaciones inscritas, mientras degustan los tradicionales mejillones. El COAC 2026 (11 al 14 de febrero): El Teatro Revellín será el epicentro del ingenio. Las semifinales se celebrarán el 11 y 12, dejando para el viernes 14 la Gran Final. Entre las agrupaciones más esperadas destaca la comparsa ‘La hipócrita’ , que ya ha dejado buenas sensaciones en su paso por el Falla de Cádiz.

El Teatro Revellín será el epicentro del ingenio. Las semifinales se celebrarán el 11 y 12, dejando para el la Gran Final. Entre las agrupaciones más esperadas destaca la comparsa , que ya ha dejado buenas sensaciones en su paso por el Falla de Cádiz. Cabalgata y «Dominguito» (21 de febrero): El gran desfile de carrozas y disfraces recorrerá el centro de la ciudad el penúltimo día, llenando de luz el trayecto hasta el Paseo de las Palmeras.

Entradas y logística: pasión en las taquillas

El interés por el concurso ha vuelto a desbordar las previsiones. Tras agotarse la venta online en tiempo récord, las últimas localidades para las semifinales y la final están disponibles únicamente de forma presencial en la taquilla del Teatro Auditorio del Revellín. Los aficionados han llegado a formar colas desde la madrugada para asegurar su sitio en la final del viernes 14.

Una despedida con sabor a mar

Como manda la tradición, el Carnaval cerrará sus puertas el 22 de febrero con el Entierro de la Caballa. El cortejo fúnebre terminará en el Auditorio de la Marina, donde se quemará el símbolo de la fiesta para marcar el inicio de la Cuaresma, no sin antes disfrutar de una última jornada de convivencia carnavalesca.