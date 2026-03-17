La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge este martes la inauguración de una muestra fotográfica que reivindica el papel femenino en las cumbres y el deporte de altura

La Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta (FDMEC) celebra este martes, 17 de marzo, el acto central de su programación con motivo del Día de la Mujer. Bajo el título ‘Rostros de Mujer en la Montaña’, la entidad inaugura una exposición fotográfica que tiene como objetivo primordial poner en valor el liderazgo, la fuerza y la experiencia de las mujeres en el ámbito deportivo y, de manera específica, en el entorno natural de las cumbres.

El evento, que se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez, comenzará a las 20:00 horas. La muestra es el resultado de un concurso fotográfico previo del mismo nombre, cuyas imágenes capturan la esencia del montañismo femenino. A través del objetivo de los participantes, la exposición ofrece una mirada cautivadora sobre la valentía y la pasión de quienes desafían la verticalidad y la naturaleza.

Coloquio y compromiso con la igualdad

Tras la inauguración oficial de la muestra, la jornada proseguirá con una charla-coloquio. En este espacio, la ganadora del certamen fotográfico compartirá con el público asistente su trayectoria personal, explicando el significado que tiene la montaña en su vida y la relevancia de la práctica de los deportes vinculados a este medio.

Con esta iniciativa, la FDMEC no solo busca ofrecer una propuesta artística de calidad a la ciudadanía ceutí, sino que reafirma su compromiso institucional con la promoción de la igualdad en el deporte. La exposición ‘Rostros de Mujer en la Montaña’ se erige así como un reconocimiento necesario a la presencia femenina en una disciplina donde su liderazgo es cada vez más notable.