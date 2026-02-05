La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España se situó en 2025 en un 25,7 %, marcando su nivel más bajo en los últimos diez años, según los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). El año anterior, esta cifra era del 25,8 %.

El informe refleja un aumento del 5,5 % en los ingresos medios por persona, que alcanzaron los 15.620 euros en 2024, y una reducción de la población que llega a fin de mes con dificultad. En el caso de los menores, el riesgo de pobreza o exclusión descendió al 33,9 % desde el 34,7 %, mientras que en las personas mayores de 65 años bajó del 19,5 % al 19,2 %. Sin embargo, en el grupo de 16 a 64 años la tasa subió ligeramente 0,1 puntos.

A pesar de estas mejoras, el 36,4 % de los españoles no pudo afrontar gastos imprevistos en 2025, un aumento de 0,6 puntos respecto al año anterior, y el 1,4 % de la población se encontraba simultáneamente en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo.

El informe también muestra que dos de los tres componentes de la tasa AROPE mejoraron: la pobreza relativa y la carencia material y social severa. La población con baja intensidad en el empleo se mantuvo estable. Entre los indicadores de dificultad económica, el porcentaje de quienes llegan a fin de mes con “mucha dificultad” descendió al 8,5 %, mientras que quienes no pueden permitirse una semana de vacaciones al año fueron el 32,2 %.

En términos regionales, Andalucía (34,7 %), Castilla-La Mancha (34 %) y Murcia (32,5 %) registraron las tasas más altas de riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que País Vasco (14,7 %), Baleares (15,2 %) y Navarra (16,5 %) presentaron las más bajas. Respecto al riesgo de pobreza relativa, las cifras más altas se dieron en Andalucía (27,7 %), Murcia (26,7 %) y Extremadura (26,2 %), y las más bajas en País Vasco (9,3 %), Baleares (11,6 %) y Navarra (12,3 %).

Finalmente, las comunidades con mayores dificultades para llegar a fin de mes fueron Castilla-La Mancha (12,7 %), Murcia (12,1 %) y Canarias (11,5 %), frente a País Vasco (3,8 %), Aragón (4,7 %) y Baleares (4,8 %), que registraron los valores más bajos.

En la última década, la tasa AROPE ha seguido una tendencia general descendente, pasando del 28,8 % en 2016 al 25,7 % en 2025.