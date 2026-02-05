La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega (Cantabria) a dos menores, un chico y una chica, por difundir un vídeo en el que el joven aparece agrediendo sexualmente a su novia, también menor, sin su consentimiento.

Los adolescentes han sido acusados de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos. Posteriormente fueron puestos en libertad y entregados a sus padres, según las instrucciones del fiscal de Menores de Guardia, informó la Policía Nacional.

La investigación comenzó el pasado 16 de enero, cuando la madre de la víctima acudió a la comisaría de Torrelavega tras recibir información de otras madres sobre un vídeo que circulaba entre alumnas del centro educativo.

Según la Policía, las imágenes fueron grabadas en el domicilio del joven, donde estaban presentes los tres menores. La amiga de la víctima que grabó el vídeo lo compartió luego con otras compañeras, amenazándolas con agresiones si contaban lo sucedido.

La víctima declaró a sus compañeras que había accedido a mantener relaciones sexuales debido a la presión ejercida por el joven y su amiga. En el análisis del vídeo, los agentes constataron que la menor solicitaba que cesaran las acciones, peticiones ignoradas tanto por el joven como por la amiga.

Tras concluir las diligencias, los dos menores fueron detenidos y se continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos.