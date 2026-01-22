El Club de Montaña ANYERA y la Biblioteca Pública de Ceuta presentan este jueves el documental “Tour del Mont Blanc Invernal. Senderismo en solitario”. Una obra que narra la épica travesía por uno de los macizos más emblemáticos del mundo en su estado más salvaje y solitario.

Los entusiastas del alpinismo y las expediciones tienen hoy una cita ineludible en Ceuta. El Cine Club Montañero “Montañas de Cine” retoma su programación este jueves 22 de enero de 2026 con una propuesta que combina el rigor del invierno alpino con la introspección del viaje individual.

La proyección “Tour del Mont Blanc Invernal. Senderismo en solitario” sumerge al espectador en un recorrido de aproximadamente 170 kilómetros que rodea el macizo del Mont Blanc, atravesando Francia, Italia y Suiza. Si bien es una ruta popular en verano, el documental se centra en el desafío de realizarla en condiciones invernales, donde el frío extremo, la nieve acumulada y la soledad absoluta transforman el sendero en una prueba de supervivencia y superación personal.

Detalles del evento: Fecha, hora y ubicación

La actividad está abierta a todo el público interesado en la cultura de montaña y el cine documental:

Fecha: Hoy, jueves 22 de enero de 2026.

Hoy, jueves 22 de enero de 2026. Hora: 19:00 h.

19:00 h. Lugar: Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez (Ceuta).

Sala de Usos Múltiples de la (Ceuta). Entrada: Gratuita y libre hasta completar el aforo disponible.

Una colaboración por la divulgación montañera

Este evento es fruto de la colaboración entre el Club de Montaña ANYERA y la Biblioteca Pública de Ceuta, dos entidades que buscan acercar los valores del deporte en la naturaleza y las grandes gestas de aventura a los ciudadanos. La sesión no solo ofrece imágenes espectaculares de la alta montaña europea, sino que sirve como punto de encuentro para la comunidad montañera local para compartir experiencias e inquietudes.

Para aquellos interesados en profundizar en la agenda cultural de la ciudad autónoma, pueden consultar más detalles en el portal oficial de ocio y cultura de la ciudad.